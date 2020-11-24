رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة يصدر بياناً بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة بيان بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، جاء فيه..1.ضرورة التوازن بين حفظ الحريات الخاصة والعامة وصيانة الامن والنظام الاجتماعي العام لكي لايحصل افراط او تفريط يتجاوز حق الفرد اوالمجتمع المكفول دستوريًا … Readmore

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