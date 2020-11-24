اصابة مدني جراء هجوم مسلح على سيطرة امنية شرقي الفلوجة

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن امر اللواء الاول للحشد محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الثلاثاء، عن اصابة مدني بجروح متفاوتة جراء هجوم مسلح على سيطرة امنية شرقي مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” مجموعة مسلحة من عناصر عصابات داعش الاجرامية فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على سيطرة امنية تابعة للواء 27 حشد شعبي في منطقة الجنابيين بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، ما ادى الى اصابة مدني صادف مروره اثناء الهجوم بجروح متفاوتة تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج الازم”.واضاف ان” القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”، موضحا ان” القوات الامنية اغلقت مكان الحادث بالكامل وقامت بنقل المدني المصاب الى المستشفى “.



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