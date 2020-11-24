كردستان تحدد شرطاً لعودة المدارس بعد تراجع إصابات ووفيات كورونا

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

حدد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، شرطاً لعودة دوام المدارس، فيما أكد تسجيل انخفاض بأعداد الإصابات عن الأيام السابقة بنسبة تصل إلى 50%.

وقال حويزي في حديث لـ (بغداد اليوم): "نأمل تسجيل مزيد من الانخفاض بإصابات فيروس كورونا في الأيام المقبلة"، مبيناً أن "الوفيات سجلت تراجعاً جيداً".

وبشأن عودة الدوام للمدارس، أوضح، أنه "سيتم تقرير ذلك من خلال الاجتماع الشهري الذي سيُعقد نهاية الشهر الحالي مع الحكومات المحلية ووزارة التربية".

وأكد المتحدث باسم الوزارة قائلاً: "إذا استمر تسجيل انخفاض بالإصابات، فإن الدوام قد يتم استئنافه بحذر شديد وإجراءات وقائية".

ووصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق 537457، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس التاجي 467654، في حين اقترب عدد الوفيات من الـ 12 ألف حالة، بعد بيان وزارة الصحة ليوم أمس الاثنين.

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