مباراة واحدة في ختام الجولة الرابعة للممتاز.. التوقيت والقناة الناقلة

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تُختتم اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، الجولة الرابعة من منافسات دوري الكرة الممتاز، بلقاء واحد يجمع الكرخ ونفط الوسط على ملعب الاول.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اللقاء سيقام عند الساعة الثانية ظهراً، وينقل على القناة العراقية الرياضية، ويطمح الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين الموقع في القائمة، حيث يحتل الكرخ المركز الرابع ونفط الوسط السادس.

وكانت الجولة الرابعة قد شهدت الاحد والاثنين، فوز اربيل على الديوانية، والشرطة على القاسم، والنجف على الميناء، والطلبة على أمانة بغداد، فيما تعادل نفط ميسان والسماوة، والصناعات والحدود، والزوراء والجوية، والكهرباء ونفط البصرة، وزاخو والنفط.

ويتصدر نادي القوة الجوية، قائمة المنافسة، يليه ناديا الشرطة واربيل ، والكرخ رابعا، والطلبة بالمركز الخامس.

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