2020/11/24 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

القت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم قتل مواطنا داخل فندق ببغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في متابعة مرتكبي الجريمة، وبعد أن حصلت جريمة قتل لمواطن داخل فندق بمنطقة السعدون في بغداد، وفرار الجاني".

وتابعت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وبمتابعة استمرت لشهور تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بعد نصب كمين محكم له جنوب غربي العاصمة، حيث اعترف من خلال التحقيقات بجريمته بسبب خلاف بين الجاني والمجني عليه، مضيفة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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