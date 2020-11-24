برنت يرتفع لأعلى مستوى منذ اذار بدعم آمال لقاح فيروس كورونا

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ آذار.ودعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت بغداد ، زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا للبرميل، بما يعادل 1%، إلى 46.51 دولار ا للبرميل، وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1.1%، إلى 43.52 دولارا للبرميل.وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع برنت إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولارا، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل آذار قبل أن تدق السعودية طبول حرب أسعار مع روسيا، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2% تقريبا أمس الاثنين بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي./انتهى3

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