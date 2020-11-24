عناد يكشف امكان واعداد الدواعش في العراق

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن عدد عناصر تنظيم داعش الارهابي في العراق، فيما أكد أنهم يتواجدون في المناطق المحررة ومناطق شمال بغداد وبابل ومح...

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