التعليم العالي العراقية تتخذ اجراء ضد قانون معادلة الشهادات

2020/11/24 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نبيل عبد الصاحب، أن وزارته تدرس المضي بالطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً...

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