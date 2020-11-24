قوات الاحتلال تشرد 10 عائلات فلسطينية بالأغوار الشمالية

2020/11/24 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طردت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء عائلات فلسطينية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو طردت أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي “البرج” “والميتة”، بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال أخطرت شفويا في وقت سابق، هذه العائلات بضرورة ترك خيامها؛ للتدريبات العسكرية.



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