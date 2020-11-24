2020/11/24 | 12:19 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 | 11:50 صباحاً | عدد القراءات : 40

كشف رسالة من الحكومة العراقية الى شركات النفط

أفادت وكالة ’’بلومبيرغ’’ المتخصصة بالاقتصاد، الثلاثاء، بأن العراق يطالب بالحصول على ملياري دولار مقابل من قيمة مبياعته النفطية لتخفيف الازمة المالية، فيما أشارت إلى أن بغداد وصلت إلى اليأس في توفير السيولة المالية.

وقالت الوكالة العالمية، في تقرير لها : إن "العراق يكافح الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها أسعار النفط المنخفضة وخفض إنتاج أوبك+، مع تضاؤل خزائن الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين".

وأضافت الوكالة، أن "الحكومة العراقية بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا".

وتابعت : هذا المقترح سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار"، وفقًا لحسابات بلومبرج.

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