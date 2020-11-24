انتقاد برلماني لقانون ’الجرائم المعلوماتية’: استنساخ لقوانين مكافحة الإرهاب

2020/11/24 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قالت عضو لجنة الإعلام والاتصالات ريزان شيخ دلير، الثلاثاء، إن قانون الجرائم المعل...

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