الصحة النيابية: 10 ملايين جرعة لقاح ستصل إلى العراق قبل نهاية العام الحالي

2020/11/24 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت لجنة الصحة النيابية، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما رجحت حصول العراق على 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام الحالي.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح صحافي إن "العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لكنه على مراحل مختلفة"، مؤكدا أن "الإجراءات الصحية المتخذة خلال الأسابيع العشرة الأخيرة أخرت تصاعد الموجة الأولى".

وأضاف أنه "لولا الإجراءات السابقة وحظر التجوال لانهار النظام الصحي"، منوها بأن "نسبة الوفيات بكورونا في العراق أقل بكثير من النسبة العالمية".

وأشار الى أن "حالات الإصابة غير المسجلة أكبر من أرقام وزارة الصحة".

وأكد خلاطي، بشأن بدء العام الدراسي، أن "التعليم عن بعد غير كاف للمراحل الأولية"، لافتا الى أن "الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس بسبب مناعتهم القوية إلا أنهم سريعي العدوى للآخرين".

وحول اللقاح ضد كورونا أوضح خلاطي، أن "شراء اللقاح سيتم بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أنه "من المؤمل الحصول على 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام الحالي وقد يتم البدء باللقاح مطلع العام المقبل".

ولفت الى أن "المشمولين باللقاح هم الأكثر هشاشة وهم الكوادر الطبية وأفراد القوات الأمنية وكبار السن من عمر 65 سنة فأكثر ومرضى السرطان والمرضى الذين يعانون من قلة المناعة".

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