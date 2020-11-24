2020/11/24 | 12:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بلغت أسعار خام "برنت"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط.

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