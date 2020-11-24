2020/11/24 | 12:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أعلن اتحاد مصدري “اولوداغ” التركية، الثلاثاء أن العراق تبوأ المرتبة الاولى من بين أكثر الدول إستيراداً للمربى والجيلي التركي.

وقال الاتحاد في تقرير له انه “قام مصنعو الجيلي والمربى التركية بالتصدير الى 135 دولة في الفترة من كانون الثاني الى تشرين الاول وبقيمة مالية بلغت 36 مليونا و818 الف دولار”.

واضاف ان “معظم الصادرات ذهبت الى العراق في هذه الفترة بزيادة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 6 ملايين و697 الف دولار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتربع على المرتبة الاولى في استيراد المربى والجلي من تركيا 7 SKY TV.

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