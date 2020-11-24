الشرطة الفرنسية تزيل مخيما للمهاجرين من ساحة الجمهورية وسط باريس

2020/11/24 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزالت الشرطة الفرنسية مخيما للمهاجرين واللاجئين وسط العاصمة باريس مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وقامت الشرطة الفرنسية بتفكيك وإزالة خمسمئة خيمة أقامها متطوعون في ساحة الجمهورية وسط باريس لإيواء مئات اللاجئين الذين تم اجلاؤهم من مراكز الايواء في ضاحية سان دني شمال باريس دون توفير بديل، حيث تخللتها تظاهرات من المهاجرين وصيحات استهجان من قبل المتطوعين المشرفين على نصب الخيام.

بدوره، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان مشاهد عملية تفكيك المخيمات بالصادمة، وأمر شرطة المدينة بتقديم تقرير عما حصل.

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