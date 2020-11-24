الخارجيّة العراقية تدين الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في السعودية

2020/11/24 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تدين وزارة الخارجيّة العراقية الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية، وتؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء و رفض التصعيد في المنطقة والدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الاطراف المعنية،لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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