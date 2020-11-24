الحشرة الثمينة في البصرة ترد جميل “الاهتمام” على هيئة 11 الف طن من “الذهب السائل”

2020/11/24 | 12:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن ارتفاع إنتاج العسل في محافظة البصرة لأكثر من 11 ألف طن.

وقالت الوزارة في بيان إن “كمية إنتاج العسل الكلي في محافظة البصرة وصل الى (11،334) طن خلال العام الحالي 2020 في عموم المحافظة”، مبينة ان “كمية إنتاج العسل للنحالين المجازين اللذين يبلغ عددهم (87) نحالاً 5،846 طن فيما بلغت كميات إنتاج العسل للنحالين غير المجازين 5،488 طن”.

واضافت أن “زيادة الإنتاج تحققت من خلال دعم وزارة الزراعة دائرة وقاية المزروعات قسم النحل وبالتنسيق مع مديرية زراعة البصرة بإجراء حملات مكافحة مجانية للآفة ( الفاروا ) التي تصيب النحل بالإضافة إلى حملة مكافحة مرض ( نوزيما سيرانا ) الذي يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب النحل بالإضافة إلى تزويد النحالين المجازين مجانا بمبيد (نوزيما كلير ) الذي تم تصنيعه محليا بخبرات عراقية في دائرة وقاية المزروعات”.

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