2020/11/24 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بقتل مواطن داخل فندق في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في متابعة مرتكبي الجريمة، وبعد أن حصلت جريمة قتل لمواطن داخل فندق بمنطقة السعدون في بغداد، وفرار الجاني، على الفور …

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