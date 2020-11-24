الاستخبارات تلقي القبض على إرهابيين وتضبط وكرين في كركوك

2020/11/24 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابيين وضبط وكرين في محافظة كركوك.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على (٥) أرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك ، مطلوبين وفق احكام المادة …

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