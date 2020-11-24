نينوى.. ضبط 340 طن من السكراب المعد للتهريب الى اقليم كوردستان

2020/11/24 | 12:29 - المصدر: NRT عربية

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السكراب في الموصل

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، انه ضبط 340 طن من السكراب المعد للتهريب الى اقليم كوردستان غرب محافظة نينوى.

وذكر بيان للجهاز نشر اليوم، 24 تشرين الثاني 2020، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بتكثيف جهدها الميداني الذي أسفر بعد استحصال الأوامر القضائية من ضبط (24) عجلة حمل كبيرة على متنها (340) طن من مادة الحديد التالف (السكراب) معدة لإخراجها خلافا للتعليمات، ودون موافقات اصولية من قضاء تلعفر باتجاه اقليم كردستان".

وأشار البيان إلى انه "جرى إلقاء القبض على سائقي العجلات، وتدوين اقوالهم، واعترفوا بالشروع لتهريبها، وبيعها الى احد المستفيدين في الاقليم، اذ تم احالتهم مع العجلات، والمضبوطات الى الجهات المختصة ليتم التعامل معهم وفق القانون".

ر.إ

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