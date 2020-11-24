2020/11/24 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مصلحة الجمارك في إيران مهدي

مير اشرفي، بأن العراق يعتبر من البلدان

الأهم في وجهات السلع، والأكثر

استيرادا للبضائع الإيرانية في

العالم.

وقال اشرفي في تصريحات نقلتها وكالة

’انباء فارس’ الإي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: العراق أكثر دولة استيراداً للبضائع الإيرانية في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: العراق أكثر دولة استيراداً للبضائع الإيرانية في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).