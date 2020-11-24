2020/11/24 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الخميس المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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