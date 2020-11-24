الأعرجي يكشف: أطراف تحاول استغلال البنك المركزي لتمويل الحملات الانتخابية!

2020/11/24 | 12:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي محاولة بعض الأطراف لتسييس البنك المركزي من أجل الاستفادة لحملاتهم الانتخابية.

وقال الأعرجي في تغريدته على حسابه الشخصي في منصة تويتر “‏محاولاتٌ من بعض الأطراف لتسييس البنك المركزي بعد أن وضع خطة مهنية لمُعالجة بعض السلبيات السابقة، وكل هذه المحاولات للاستفادة من العمولات من أجل استخدامها لتمويل حملاتهم الانتخابية”.

واختتم بعبارة ” وبعدين يجاوبك: هذه رقابة وإصلاح!”

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