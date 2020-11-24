2020/11/24 | 12:56 - المصدر: سفن سكاي

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(مترجم عن الانكليزية لـ 7sky)

انقرة (رويترز) – قال مصدر تركي إن تركيا وروسيا على خلاف بشأن رغبة أنقرة في إقامة نقطة مراقبة عسكرية مستقلة على الأراضي الأذرية بعد أن اتفقا هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني كاراباخ.

وقد اتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إنشاء مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار في العاشر من نوفمبر ، والذي أنهى أسابيع من القتال بين القوات الأذربيجانية والقوات العرقية الأرمينية في الجيب.

ناغورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن يسكنها الأرمن العرقيون.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاف تركي روسي حول موقع عسكري في أذربيجان 7 SKY TV.

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