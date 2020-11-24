2020/11/24 | 12:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أوقفت السلطات السلوفينية مواطنا في السابعة والستين من عمره لإخفائه جثة والدته أعواما مدعيا أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اجل اموالها.. اخفى جثة والدته ستة اعوام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اجل اموالها.. اخفى جثة والدته ستة اعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).