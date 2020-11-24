السيد عمار الحكيم: التحالف العابر للمكونات قادر على صياغة معادلة تُخرج العراق من أزماته

2020/11/24 | 12:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، ان التحالف العابر للمكونات قادر على صياغة معادلة تُخرج العراق من أزماته.

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