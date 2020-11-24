وزير الثقافة يوضح بشأن تحديد العطل الرسمية في العراق

2020/11/24 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

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وزير الثقافة حسن ناظم

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الثلاثاء، أن الوزارة بصدد التحضير لاجتماع أخير، موسع لتحديد العطل الرسمية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال ناظم، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 24 تشرين الثاني 2020، إن "وزارة الثقافة تنتظر اجتماعا موسعا لتحديد العطل الرسمية لجميع العراقيين ورفعها إلى مجلس الوزراء"، مبينا ان "المناسبات التي تكون مخصصة لبعض المحافظات، ستقررها الحكومات المحلية".

وكان الوزير، قد أكد في وقت سابق فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية، حيث أفاد بانه"تم تقديم اقتراح رسمي بأن يكون يوم الثالث من شهر تشرين الأول (3-10) موعدا لليوم الوطني في جمهورية العراق"، مبينا أن "الموعد المقترح أجمع عليه العراقيون بمختلف مكوناتهم وأطيافهم".

وأشار إلى أنه "تم فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية لما له من أهمية وطنية في تاريخ الدولة العراقية"، مؤكدا أن "القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب قريبا للمصادقة عليه كقانون رسمي".

ر.إ

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