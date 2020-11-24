العراق يدين استهداف الحوثيين لمحطة ارامكو السعودية

2020/11/24 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أدانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على منشآت شركة ارامكو في مدينة جدة السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "وزارة الخارجية العراقية تدين الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية".

وأكدت الوزارة على "الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء و رفض التصعيد في المنطقة والدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الاطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعلنت جماعة الحوثي امس الاثنين إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم قيادة التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الهجوم "استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي"، مشيرا الى أن "الهجوم يعد امتدادا للهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو في بقيق وخريص شرقي المملكة".

وتقع منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر عبر المملكة من جدة.

A.Sh

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