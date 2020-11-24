مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع له بشأن النزاع في منطقة تيغراي الأثيوبية

2020/11/24 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية.

جاء طلب عقد الجلسة بطلب من تونس وجنوب أفريقيا و”سان فنسان وغرينادين”، حيث سيكون الاجتماع مغلقا عبر الفيديو، لبحث تطورات الصراعات والنزاعات الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه مستعد للموت، بعد المهلة التي حددها رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد اثنتين وسبعين ساعة للاستسلام.

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