برشلونة يسعى لحسم التأهل من بوابة كييف في دوري الابطال

2020/11/24 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة

المعلومة/بغداد..يسعى برشلونة لحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يحل ضيفاً اليوم الثلاثاء، على دينامو كييف الأوكراني.

وحقق برشلونة العلامة الكاملة حتى الآن، ويتصدر المجموعة 7 بـ9 نقاط.

وانتصار برشلونة يعني تأهله لثمن النهائي، كما أن التعادل قد يعني نفس الشيء في حال تغلب يوفنتوس على فرينسفاروش المجري في تورينو، إذ ستكون فرص دينامو والفريق المجري قد نفدت، حيث يحتل الأول المركز الثالث حالياً بنقطة، بفارق الأهداف امام فرينسفاروش.

ولكن قائمة برشلونة التي ستسافر إلى كييف لم تضم نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقرار فني من المدرب الهولندي رونالد كومان، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب الوسط، فرينكي دي يونغ.

وأكد كومان خلال مؤتمر صحافي: “الوضع في “التشامبيونز ليغ” مريح نوعاً ما، ميسي ودي يونغ يحتاجان للراحة”.

وبهذا ينضم اللاعبان لقائمة الغيابات عن المواجهة، والتي تضم المصابين، جيرارد بيكيه، سرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، وأراوخو.



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