نظام جديد قصة قصيرة - أحمد الخميسي

2020/11/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي كان د .



فخري الفيومي ينظر لمن يحدثه نظرة شك عميق ، كمن يقلب ببصره بضاعة مريبة ، أحيانا نادرة كان يجازف سائلا بصوته المهذب الخفيض : - حضرتك نظام جديد ؟ فيجيبه الآخر بحيرة : - نظام جديد ؟! ماذا تعني ؟فينكس د.



فخري عينيه على نظرة باسمة مريرة كمن يقول " دعك من هذا اللؤم " ويغمغم : - النظام الحالي ؟ في أغلب الحالات كان يتلقى ردا واحدا مصحوبا بدهشة : - ماذا تقصد ؟ لا أفهم؟ ......





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