من هو جورج أورويل: مؤلف كتاب 1984؟ - زهير الخويلدي

2020/11/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة:"نحن نعيش في عالم تكون فيه الحقيقة شيئًا يعتمد على القوة""تذكر جورج أورويل في المجال العام في عام 2021 هو فرصة الانغماس في عمل سياسي ثري، والتذكير بأنه إذا تم الاستشهاد به من قبل الطيف السياسي الفرنسي بأكمله، فإن مؤلف " 1984 "، الاشتراكي الثوري، الذي عبر بوضوح عن قناعاته الوطنية الخاصة.



"لقد مرت الآن سبع سنوات منذ أن كتبت رواية، لكنني آمل أن أكتب واحدة في المستقبل القريب.



سيكون بالضر ......





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