نسويات - نادية خلوف

2020/11/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أنا الموقعة أدناه: امرأة تحبّ الرّجال عندما تحبّ المرأة رجلاً تنسى هويتها تتفرغ لتصيغ هوية جديدة تسميها : هويّة الحبّ.



قد أكون نادمة لأنّني لم أبع جسدي مقابل المال .



لو فعلت ذلك، لكنت أنقذت حبيبي من الطّفر، و أولادي من المعاناة.



هكذا كنت أعتقد أن الشّرف يقع في أنوثتي، امتنعت عن البيع رغم أن العروض غير المباشرة كانت كثيرة.



صحيح هي عروض مجانية تقريباً ، السياسيون لا يحبون إنفاق ا ......





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