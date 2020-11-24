الشمري يطالب بمسائلة الكاظمي عن مصير الأموال بعد ارتفاع اسعار النفط

2020/11/24 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالب رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، بمسائلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن مصير الاموال، بعد ارتفاع اسعار النفط وايرادات المنافذ الحدودية وغيرها.وقال الشمري في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي وعد بتحسين الاقتصاد عندما كان النفط بـ20 دولارا وسعره اليوم 43 دولار، وهناك عجز عن دفع …

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