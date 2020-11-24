الخارجية العراقية تدين إستهدف أرامكو النفطية السعودية

2020/11/24 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية السعودية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تدين الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية”.وأكدت الخارجية، “الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في المنطقة”، داعية إلى “حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات …

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