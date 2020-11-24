اغلاق مؤقت للطريق المؤدي الى منفذ طريبيل لدواع امنية

2020/11/24 | 13:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الثلاثاء، عن اغلاق الطريق المؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار لدواع امنية .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلاق الطريق الدولي السريع باتجاه منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، لدواع امنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين بعد تسجيل هجمات ارهابية استهدف القوات الامنية والمدنيين “.واضاف ان” القوات الامنية المتواجدة في المناطق الغربية باتجاه الطريق الدولي السريع غير كافية ولا يمكن لها ان تؤمن طريق يصل الى نحو 450 كم وتحيطها مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة مما يتطلب تعزيز القوات الامنية واستخدام الطائرات المسيرة لتأمين الطريق المناطق الغربية والطريق الدولي السريع”.وأوضح الدليمي، أن “الحكومة المركزية مازالت تتعامل مع الانبار بانها محافظة مثل باقي المحافظات الاخرى متناسية ان مساحة المحافظة ثلث مساحة العراق وهي اكبر من مساحة المحافظات الشمالية مجتمعة”، مؤكدا ان” القطعات العسكرية لا تمتلك كميات الوقود الكافية لعجلاتها للقيام بمهام الامنية “.



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