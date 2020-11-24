الحشد الشعبي يقتحم “ضفاف نهر ديالى” من محورين ويضبط “مضافة الانتظار”

2020/11/24 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، عن اقتحام الحشد الشعبي ضفاف نهر ديالى في قاطع شمال شق المحافظة.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية اقتحام مباغتة في عمق ضفاف نهر ديالى من جهة الزور ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) ونفذت عملية تمشيط واسعة بناء على معلومات استخبارية دقيقة”.واضاف التميمي،انه” تم ضبط مضافة داعشية تستخدم لاختباء عناصره بانتظار الانتقال بين الضفاف بالاضافة الى كشف ممراته السرية التي يستخدمها في الانتقال بين الضفاف للهروب من القوات الامنية والحشد الشعبي”، لافتا الى ان “العملية اسهمت في تمشيط مناطق واسعة جدا”.وتعد ضفاف نهر ديالى في قاطع الزور من المناطق الخطيرة التي تنشط بها خلايا داعش بين فترة واخرى.



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