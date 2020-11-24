اقليم كوردستان..شفاء 58105 حالات اصابة بفايروس كورونا

2020/11/24 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 93921 حالة اصابة، 34084 في اربيل و27282 في السليمانية، و29590 في دهوك و2965 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 58105 حالات، 20463 في اربيل و19041 في السليمانية و15865 في دهوك و2736 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3015 حالة، 827 منها في اربيل و1455 في السليمانية و604 في دهوك، و129 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32801 حالات هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12794 في اربيل و6786 في السليمانية و13121 في دهوك و100 في حلبجة.

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