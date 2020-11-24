آمال لقاح فيروس كورونا ترفع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ مارس

2020/11/24 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

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