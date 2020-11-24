2020/11/24 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في مجلس النواب عن عقد المجلس جلسة اعتيادية يوم الخميس المقبل للتصويت على عدد من مشاريع القوانين وقراءة عدد آخر منها.

وقال النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم الخميس، ومن المقرر ان يتم فيها التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حدود عن المطالبات البحرية لعام 1976، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحية البحرية لعام 1988.

واضاف بأن المجلس سيصوت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

ولفت النائب حسن آلي الى ان مجلس سيجري القراءة لعدد ممن مشاريع القوانين خلال الجلسة.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعقد جلسة نهاية الاسبوع ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعقد جلسة نهاية الاسبوع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).