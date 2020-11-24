نتانياهو يعلن عزمه زيارة البحرين قريبا

2020/11/24 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع ولي عهد البحرين وسيزور المنامة قريبا، بعد شهر من إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.

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