2020/11/24 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن توجيه الاخير برفع سيطرة جسر الائمة شمالي بغداد وتحويلها الى "مرابطات".

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "استجابة لاهالي الاعظمية ورفع الحواجز والعوائق أمام التنقل الى الكاظمية المقدسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوجه برفع سيطرة جسر الائمة وتحويلها الى مرابطات".

وأضاف أن "الجهد الفني والخدمي سيباشر اعتبارا من يوم غد".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه برفع سيطرة جسر الائمة وتحويلها الى 'مرابطات') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه برفع سيطرة جسر الائمة وتحويلها الى 'مرابطات') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).