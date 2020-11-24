النفط العراقية تعلن الإحصائية النهائية لصادرات أكتوبر ومعدل سعر البرميل

2020/11/24 | 13:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وقالت الوزارة، في بيان لها، إن كمية الصادرات من …

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