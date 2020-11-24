المرور: قريباً استئناف ترويج معاملات تجديد السنوية والإجازة

2020/11/24 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - ورد عبد الأمير

أكدت مديرية المرور العامة ،اليوم الثلاثاء، استئناف ترويج معاملات تجديد السنوية وإجازة السوق خلال الأيام المقبلة.

وقال ضابط علاقات وإعلام مديرية المرور العامة الرائد حيدر محمد الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل فقد تم إيقاف العمل بشكل مؤقت بترويج معاملات تجديد السنويات وإجازات السوق"، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم استئناف عمل معاملات التجديد".

وأوضح الوائلي أن" التقديم سيبقى على النظام الالكتروني وبحسب المواعيد التي سيتم ارسالها إلى المقدمين على التجديد وبنفس الآلية في مجمعات التسجيل".

ووجه مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في وقت سابق المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد إجازة السوق، عدم تجديد سنوية المركبة)، مشيراً إلى توقف ترويج معاملات التجديد في مجمعات التسجيل

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