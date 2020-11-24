الحشد الشعبي يرفع 10 صواريخ “انفلاقية” شرق نينوى

2020/11/24 | 13:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن رفع 10 صواريخ “انفلاقية” كانت متروكة في قرية ترجلة في ناحية برطلة شرق نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي رفعت 10 صواريخ “انفلاقية” كانت متروكة في قرية ترجلة في ناحية برطلة شرق نينوى، بناء على بلاغ ورد للواء من قبل مختار القرية”.وأضاف البيان أنه “تم إزالة الصواريخ بأمان من الاراضي الزراعية ليتمكن الفلاحون من استغلال أراضيهم بعد حلول موسم الزراعة”.



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