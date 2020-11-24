المنافذ الحدودية تتبرأ من ’’صفحة وهمية’’ تهاجم الحشد الشعبي باسمها

2020/11/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني، 2020)، التبرأ من ’’صفحة وهمية’’ تهاجم الحشد الشعبي باسمها.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود أن تبين لمتابعي ومراقبي نشاطاتها في ممارسة حقها القانوني والدستوري في المتابعة والتدقيق والتحري الأمني في جميع المنافذ الحدودية وعلى اختلاف مسمياتها، ومن هذا المنطلق ونظراً للنجاحات المتحققة بفضل توجيهات رئيس الوزراء المحترم والمتابعة المستمرة من لدن رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي في دعم المؤسسات الحكومية والأمنية بكافة تشكيلاتها والتي شكلت فارقاً ملموساً في زيادة حجم الإيرادات وضبط المخالفات".

واضاف البيان أن "الهيأة تود أن تلفت عناية حضراتكم بأن هنالك جهات فاسدة ومغرضة تعمل عكس التيار ومحاربتها لتلك النجاحات هدفها تشويه وتضليل الرأي العام من خلال فتح صفحة وهمية في التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) باسم هيأة المنافذ الحدودية وتهجمها على قيادات الحشد الشعبي (محور محافظة ديالى)".

وتابع أن "الهيأة تؤكد عدم امتلاكها اي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والسوشيل ميديا)"، مبينا أن "الموقع الرسمي للهيأة والمعبر الوحيد عنها على (الويب سايت) لنشر نشاطاتها".

واشار البيان إلى أن "الهيأة تخلي مسؤوليتها عن أي موقع آخر وسيتم متابعة تلك الصفحات الوهمية ومقاضاتها وملاحقتهم قضائيا".

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