2020/11/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر المتنبئ الجوي في مطار البصرة، صادق عطيه، اليوم الثلاثاء، ما حدوث امطار غزيرة في عموم مناطق البلاد خلال الايام المقبلة.

وكتب عطية، على صفحته الشخصية في ’’فيسبوك’’، منشوراً تحذيرياً جاء فيه "الاخوة المسؤولين في كافة المدن في العراق، عليكم باخذ الاحتياطات من غزارة الامطار الرعدية خلال الايام القادمة وما تسببه من طفح الشوارع ".

وأشار الى انه "سينقل تفاصيل كل ليلة لتبيان مناطق الغزارة المحتملة خلال 24 ساعة المقبلة".

وحذر ايضا من "نشاط الرياح السطحية، خصوصا يوم الخميس، حيث عبور جبهة منخفض جوي ينتهي الجمعة، ثم يتبعه مباشرة حالة عدم استقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى ".

ولفت الى ان "تركيز كميات الامطار في الحالتين سيكون في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط ".

وتابع: "وهذا لايعني عدم وجود حالات متطرفة اثناء فترة تأثير الحالات تخالف التوقعات في اغلب الاحيان لذلك فان المتابعة اليومية مهمة لمعرفة اخر التطورات ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحذر من ’’طفح الشوارع’’ خلال الأيام المقبلة بسبب غزارة الامطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحذر من ’’طفح الشوارع’’ خلال الأيام المقبلة بسبب غزارة الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).