الحكيم يؤكد أهمية توأمة التجارب بين العراق ودول العالم التي تمتلك قصة نجاح وتجربة في مواجهة التحديات

2020/11/24 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، أهمية توأمة التجارب بين العراق ودول العالم التي تمتلك قصة نجاح وتجربة في مواجهة التحديات .وذكر بيان لمكتب الحكيم ان رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ,بحث مع السفير الهندي بيردندر سينغ العلاقات بين العراق والهند وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين مع التأكيد على استثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال البناء والإستثمار ، وتطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة ".ونقل البيان عن الحكيم تاكيده خلال اللقاء , أهمية توأمة التجارب بين العراق ودول العالم التي تمتلك قصة نجاح وتجربة في مواجهة التحديات، فيما بيّنا أن العراق الجديد منفتح على الجميع ويسعى لتطوير علاقاته على وفق معادلة المصالح المشتركة وحفظ السيادة وعدم التدخل في شؤون الآخرين ".واضاف الحكيم بحسب البيان , انه استمع من السفير عن تجربة الهند في التعاطي مع الإحتجاجات وكيفية تحولها الى مشروع سياسي من أجل الإصلاح والتغيير، مشيرا الى رؤيته للمرحلة القادمة في العراق والتي تتلخص بإنشاء التحالف العابر للمكونات الممثل للجميع والقادر على صياغة معادلة نجاح تُخرج العراق من أزماته السياسية والإقتصادية"./انتهى2

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