ديالى تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع استراتيجي بقيمة 11 مليار دينار

2020/11/24 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس المهندسين في ديوان محافظة ديالى مسلم خضر العبيدي، الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع ستراتيجي بقيمة 11 مليار دينار.وقال العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات محلية متخصصة باشرت بتنفيذ المرحلة الاولى من السايد الايمن لطريق دلي عباس وهو طريق رئيسي يمتد من بعقوبة الى ناحية المنصورية ويعد ممرا اساسيا لعشرات القرى الزراعية بالاضافة الى ربط مركزي ناحتين”.واضاف العبيدي،ان” طول المرحلة الاولى 25 كم والكلفة المادية لانجازه 11 مليار دينار وهو احدى مشاريع تنمية الاقاليم التي صوتت عليها مجلس ديالى العام الماضي 2019 ويعد من المشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها اثر ايجابي في تقليل معدلات ضحايا الطرق كونه طريق دلي عباس من الطرق التي تتميز بمعدلات عالية للحوادث المميتة”.واشار العبيدي الى ان” تمويل مشاريع تطوير وتوسيع الطرق البرية الرئيسية في ديالى ضرورة من اجل خفض معدلات الحوادث العالية خاصة وان اعداد المركبات ارتفع اضعاف بعد 2003 فيما لم تشهد الطرق تطوير يتلائم مع زيادة اعداد المركبات واتساع المناطق “.انتهى/ 25 ف

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