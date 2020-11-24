اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في كربلاء

2020/11/24 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الثلاثاء، (11/24/

2020).

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 125.150 دين

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